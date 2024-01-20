رئيس الوزراء يتفقد معرض «أيادي مصر» في أسوان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض «أيادي مصر» في محافظة أسوان.

وخلال جولته بالمعرض، استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول منصة «أيادي مصر»، وذلك من خلال شاشة تفاعلية، وكذا شرح للأنشطة وأهم الإنجازات التي حققها هذا المشروع القومي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أطلقت منصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP والشركة التنفيذية إي-أسواق مصر، والتي تهدف إلى تسويق مشاريع الحِرَف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

وأكد «آمنة» أن المشروع يأتي أيضًا في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتمكين المنشآت المهنية، وتقديم الدعم في خلق فرص العمل التي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المنتجات المحلية، بما يُمكن لمختلف منتجي الحِرَف اليدوية التواصل مع المنصة من خلال مُنسق المنصة بكل محافظة.

كما قام رئيس الوزراء بتفقد أجنحة المحافظات المختلفة والمنتجات الموجودة بالمعرض، وشاهد جانبًا من العروض الفنية والفنون التشكيلية خلال تفقده للمعرض، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا على الاطمئنان على آليات التواصل من خلال المنصة «أيادي مصر»، وما تتيحه من خدمات.

وتناول اللواء هشام آمنة أبرز أنشطة «أيادي مصر» خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الحِرفيين على المنصة بلغ حتى الآن حوالي 2000 حِرفي و8000 منتج، وتم عمل حصر خلال الشهر الماضي للحرفيين الموجودين بالمحافظات الجاهزين للإنضمام لمنصة «أيادي مصر»، وبلغ عددهم أكثر من 1200 حِرفي كمرحلة أولى، منوهًا بأنه جار وضع خطة للبدء في عملية تصوير المنتجات للحرفيين على مستوى الـ27 محافظة بالجمهورية.

كما لفت إلى أنه جرى افتتاح أكثر من 10 معارض لـ«أيادي مصر» للحِرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات، وشاركت المنصة في أكثر من 25 فعالية كبرى محلية، هذا إلى جانب مشاركة «أيادي مصر» في ثلاثة أحداث مهمة على المستوى الدولي في كل من بولندا وكينيا بجناح مصر، هذا بالإضافة إلى المشاركة وعرض «أيادي مصر» في الطاولة الحوارية التي تم عقدها في مدينة إشبيلية بإسبانيا خلال الفترة 18-19 أكتوبر 2023 بعنوان «شراكات من أجل انتقال عادل وشامل ومستدام وتعزيز العدالة الاجتماعية» وذلك تمهيدًا لـ«المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية»، وذلك عملاً على استقطاب الشراكات الدولية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بمشاركة «أيادي مصر» على المستوى الدولي.