«عمى أبيض» رواية جديدة لـ مروة سمير بمعرض القاهرة للكتاب

صدرت رواية «عمى أبيض» للكاتبة مروة سمير، عن دار دَوّن للنشر والتوزيع، قبل أيام من انطلاق الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر افتتاحه بعد غد الأربعاء، ويستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

تدور الرواية حول قصة «ليلى» التي تتلقى نداءً مفاجئًا من حبٍّ قديم، هذا النداء يتطلب منها خوض الكثير من التضحيات، ونسيان الكثير من التضحيات، وغض البصر عن الكثير من التفاصيل التي حفرت جراحًا تاهت تحت ندبات القلب، وعندما تلبي أول صدى للنداء، تتكشف أسرارٌ جديدة، تجعلها تعيد التفكير في كل ما عرفته عن الحب القديم، وتصنع فجوة في حياتها.

التأرجح بين الحقيقة والوهم

والرواية حكاية واحدة يرويها 4 أشخاص، كلوحة فنية تكتمل تدريجيا، تحمل عمرا يتأرجح بين الحقيقة والوهم، بين حلم النجومية، والمعاناة من التنمر، ومشاعر الحب والذنب، ومفاجآت القدر، حتى تتوه البصيرة بين حياةٍ تطاردنا، وحياة نريدها ولا ندركها.

ونهرب من مواجهة أخطائنا، ونتمسك بعمى اختياري، فأخطر المواجهات تلك التي تكون مع النفس، لكن الروح تئن والقلب ينهزم، وتتبدد غيومنا الزائفة، لعلنا إن واجهنا أبصرنا، وأوجدنا قبل فوات الأوان، حياة نكون فيها نحن الخيار الصحيح.

وتعد «عمى أبيض»، الرواية الرابعة للكاتبة الشابة مروة سمير، إذ سبقها «خطايا الشهد»، «رمية حجر»، «ترحال»، وآخر أعمالها كتاب «أربع محاولات للحياة».