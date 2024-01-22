«الأوبرا» تواصل احتفالات عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير في الإسكندرية

تواصل وزارة الثقافة المصرية احتفالاتها بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، إذ تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا إسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني لطلاب فصلي البيانو والبالية تدريب مي عادل والدكتورة سحر أبو الخير في السابعة مساء الأربعاء 24 يناير على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» .

برنامج الاحتفال بعيد الشرطة قصور الثقافة

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية الحماسية، وعدد من مؤلفات الموسيقى العربية، ويصاحبها تابلوهات حركية استعراضية منها الوطن الأكبر، بسم الله، ياحببيتي يامصر، أنا ابن مصر، يا أغلى اسم في الوجود، نسم علينا الهوى، خلي بالك من عقلك، فيها حاجة حلوة، إلى جانب عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم تشايكوفسكي، باخ ، شوبرت وغيرهم.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني، وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.