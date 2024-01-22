السيسي وبوتين يشاركان في مراسم صب خرسانة محطة الضبعة النووية غدا

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يشاركان غدا الثلاثاء في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي تكون أساسا للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

دخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وأضاف أن المراسم تشهد إلقاء كلمة للرئيس السيسي تتناول أهمية المشروع ودخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لافتا إلى أن محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تعزيز قدرات مصر من إنتاج الطاقة النظيفة، كما تعد نموذجا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا الذي يمتد لعقود طويلة وكان أبرزها تنفيذ مشروع السد العالي.

انطلاقة لمرحلة جديدة من الإنشاءات

وعن أهمية تلك المرحلة من عملية صب خرسانة قاعدة المحطة، أوضح أنها سوف تكون انطلاقة لمرحلة جديدة من الإنشاءات تشمل كافة الوحدات النووية في المشروع والذي مقرر الانتهاء منه بعد أربعة أعوام حيث يدخل مرحلة التشغيل وإنتاج الطاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه نظرا لأن مشروع محطة الضبعة من المشروعات العملاقة فإن هذه المرحلة ليست بعيدة.