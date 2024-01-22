بهي الدين: معرض القاهرة للكتاب ليس له مثيل في العالم.. والنرويج حاضرة بنسخة 2024

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن معرض الكتاب صادفه ظروف صعبة خلال السنوات الماضية، ولكن كان هناك تحديات، وهي التي كانت سببًا في الإقبال الكبير من قبل المواطنين في ظل الظروف التي كنا نعاني منها.

وأضاف «بهي الدين»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه كان هناك دعاوى للمقاطعة ضد معرض الكتاب وهو صنع تحدٍ لوزارة الثقافة والمعرض والمصريين، مشددًا أن الأسرة المصرية تمتلك جينات ثقافية ومعرفية كبيرة، موضحًا أن المواطن يأتي للتعرف على كاتب والتعرف على الثقافة.

وتابع رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن معرض القاهرة للكتاب هو حالة فريدة وعندما يقارن بمعارض الكتب في العالم هو حالة ليس لها مثيل، مشددًا أن معرض الكتاب سوق للكتب وسوق لصناع النشر وفعاليات ثقافية وبرامج فنية وورش فنية للطفل، مؤكدًا أن معرض القاهرة للكتاب هذا العام يتضمن ندوات عن الذكاء الاصطناعي وحديث عن القضايا الفكرية.

واستطرد: «مدة انعقاد معرض الكتاب تحدد وفقًا للأجندة الدولية لمعارض الكتاب في العالم»، مؤكدا أن اختيار شعار معرض الكتاب كان له هدف مهم بأن مصر تصنع المعرفة وتصون الكلمة، لافتا إلى أنه في اليوم الأول مملكة النرويج ستعلن مشاركتها في المعرض.