موعد ومنافس مصر في الدور ثمن النهائي بكأس الأمم الافريقية.. عاجل

تأهل المنتخب المصري للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، وذلك بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية من البطولة، وذلك بعد التعادل أمام كاب فيردي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة.

وحقق الفراعنة 3 تعادلات في البطولة بنفس النتيجة بهدفين لمثلهما، أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ليخطف المركز الثاني بعد تعادل غانا وموزمبيق بهدفين لمثلهما في نفس الجولة وارتفاع رصيدهما لنقطتين.

منافس مصر في الدور ثمن النهائيوتحدد منافس منتخب مصر في الدور ثمن النهائي من البطولة بمواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة من البطولة.

ويحتل المنتخب المغربي الصدارة في المجموعة السادسة قبل مباراة الجولة الثالثة، برصيد 4 نقاط ثم الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين ومنتخب زامبيا برصيد نقطة وتنزانيا برصيد نقطة.

ويلتقي في الجولة الثالثة منتخب المغرب مع زامبيا، في حين يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا، والتي يحسم بعدها منافس مصر في الدور ثمن النهائي.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري وعبور الدور ثمن النهائي، ويواجه الفائز من غينيا الأستوائية متصدر المجموعة الأولى مع أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالث والرابعة والخامسة.

موعد مباراة مصر في الدور ثمن النهائيوسيكون موعد مباراة مصر في الدور ثمن النهائي أمام وصيف المجموعة السادسة في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب «لوران بوكو» في مدينة سان بيدرو ليخرج المنتخب المصري من مجموعته.

حجز المنتخب الوطني المصري مقعده في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد تحقيقه التعادل الثالث في المجموعة أمام كاب فيردي 2-2، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الكان الأفريقي.

ثنائية منتخب مصر جاءت بأقدام محمود حسن تريزيجيه بالدقيقة 50 من الشوط الثاني، وتكفل مصطفى محمد من خطف هدف التأهل في الدقيقة 93.

بذلك التعادل خطف المنتخب الوطني بطاقة الصعود للدور ثمن النهائي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 7 نقاط.

واستفاد منتخب مصر، من تعادل موزمبيق أمام غانا بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفراعنة بشكل رسمي كثاني ترتيب المجموعة.

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقيةمن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، في الـ28 من شهر يناير الجاري، أمام ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب، الكونغو، زامبيا وتنزانيا.