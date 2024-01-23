لجنة حكام كاف تكشف خطأ فادح لحكم فار مباراة مصر وكاب فيردي.. عاجل

كشف مسؤول بلجنة حكام كاف، عن خطأ فادح من الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل في مباراة مصر وكاب فيردي، في الجولة الأخيرة، من دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية.

وقال المسؤول- الذي فضّل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: هدف منتخب مصر صحيح 100%، وخطأ فادح من حكم الفار بالحديث مع الحكم التشادي للتأكد من الحالة، بعد احتساب الحكم الهدف بشكل طبيعي، بتوصيف أكبر كان سيتسبب في كارثة بالفعل في حال تم إلغاء الهدف».

وتابع أن الحكم التشادي، قدم مباراة جيدة، ولكن حكم تقنية الفار الرئيسي كان سيورط الطاقم أجمع بسبب هدف المنتخب المصري الثاني.

وكان المنتخب المصري تعادل أمام كاب فيردي 2-2؛ لينجح في التأهل لثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بفضل تعادل غانا أمام موزمبيق 2-2؛ ليتفوق منتخب الفراعنة بفارق النقاط.

وحجز المنتخب الوطني المصري مقعده في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد تحقيقه التعادل الثالث في المجموعة أمام كاب فيردي 2-2، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الكان الأفريقي.

ثنائية منتخب مصر جاءت بأقدام محمود حسن تريزيجيه بالدقيقة 50 من الشوط الثاني، وتكفل مصطفى محمد من خطف هدف التأهل في الدقيقة 93.

بذلك التعادل خطف المنتخب الوطني بطاقة الصعود للدور ثمن النهائي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 7 نقاط.

واستفاد منتخب مصر، من تعادل موزمبيق أمام غانا بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفراعنة بشكل رسمي كثاني ترتيب المجموعة.

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقيةمن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، في الـ28 من شهر يناير الجاري، أمام ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب، الكونغو، زامبيا وتنزانيا.

تمكن المنتخب الوطني المصري من خطف بطاقة الصعود لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023، بعدما حقق تعادًلا إيجابيًا 2-2 هو الثالث له في المجموعة على حساب نظيره كاب فيردي في المباراة التي جمعت بينهما، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

أهداف منتخب مصر، جاءت بأقدام النجم محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر المباراة، ومصطفى محمد الذي خطف هدف التأهل الذهبي في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

تعادل المنتخب الوطني الثالث، مكنه من حجز مقعده في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية، برصيد 3 نقاط خلق كاب فيردي صاحب الـ7 نقاط، مستفيدًا من تعادل موزمبيق أمام غانا بهدفين لكل فريق، ليتأهل الفراعنة بشكل رسمي كثاني ترتيب المجموعة.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2023 حتى الأن حسم منتخب غينيا الاستوائية تأهله الرسمي على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، وبالرصيد ذاته تمكن النسور النيجيرية من خطف بطاقة الصعود في المرتبة الثانية.

وفي المجموعة الثانية حجز منتخب كاب فيردي مقعده ي دور الـ16 من الكان برصيد 7 نقاط على الصدارة، ثم مصر ثانيًا برصيد 3 نقاط.

أمّا المجموعة الثالثة ضمن المنتخب السنغالي حامل اللقب مشاركته في دور الـ16 على الصدارة، برصيد 6 نقاط، فيما لازال المركز الثاني لم يحسم بعد بين غينيا صاحبة 4 نقاط والكاميرون ذات النقطة الوحيدة.

في المجموعة الرابعة لم التعرف على الثنائي المتأهل حيث يتصدر أنجولا المجموعة برصيد 4، متاسوية مع بروكنا فاسو صاحبة الوصافة، ثم الجزائر في المكرتبة الثالثة برصيد نقطتين.

المجموعة الخامسة لازال بطاقتي التأهل حائرتين حيث تمتلك جميع منتخبات المجموعة الفرصة، إذ تحتل مالي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم مالي 3 نقاط، ونامبيبا 3 نقاط وتونس بنقطة وحيدة.

أما المجموعة السادسة فلا زال التأهل معلقا، إذ يتصدر المغرب المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم الكونغو الديموقراطية برصيد نقطتين، ثم زامبيا بذات الرصيد، وتنزانيا نقطة.