تغيير عاجل بمواعيد ‎انقطاع الكهرباء.. والتنفيذ الخميس

يترقب المواطنون في جميع أنحاء الجمهورية، المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء، والمقررة بدءًا من الخميس 25 يناير الجاري.

مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة

وأكد مصدر مسئول في وزارة الكهرباء، أن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة ستكون 6 ساعات يوميا بدايةً من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً مثل السابق، مؤكدا أن المواعيد الرسمية ستحددها وزارة الكهرباء في الساعات القادمة .

بدء التنفيذ الخميس

وتابع المصدر في تصريحات لـ «الوطن»، أن يوم الخميس القادم هو أول أيام خطة الكهرباء الجديدة بعد تغييرها في وقت سابق بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد طلب أولياء الأمور بتقليل مدة انقطاع الكهرباء بسبب الامتحانات.

الجدير بالذكر أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء قبل الامتحانات كانت 6 ساعات يوميا قبل تقليلها إلى 3 ساعات فقط من الساعة 2 وحتى الساعة 5 مساءً.

ومن المقرر أن تتحدد المواعيد الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة وإرسالها إلى جميع قطاعات الكهرباء على مستوى الجمهورية .