فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو حول «التعلم الرقمي من أجل تعليم أخضر»

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن إطلاق جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2023، حول موضوع «التعلم الرقمي من أجل تعليم أخضر».

تهدف الجائزة إلى مكافأة المشروعات والمُبادرات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتطوير طرق تدريس مُبتكرة وشاملة معنية بالمُناخ، فضلًا عن مشروعات ومُبادرات تُمنح الفرصة للمتعلمين لاكتساب المعارف والقيم والمهارات اللازمة لمعالجة التغيرات المُناخية وتعزيز التنمية المُستدامة.

وأكدت منظمة اليونسكو أن هذه الجائزة تأسست عام 2005 بدعم مالي من مملكة البحرين، وتتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

ويمكن للجان الوطنية التقدم بمشروعين، على أن يتم اختيار فائزين اثنين فقط من جميع المرشحين على مستوى اللجان الوطنية التابعة لليونسكو بناء على توصية من لجنة تحكيم دولية.

يحصل كل فائز على شهادة تقدير، وميدالية، ودبلومة، وجائزة مالية قدرها 25 ألف دولار.

وأوضحت المنظمة أن استمارة التقدم المُتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية يجب استيفاؤها بحد أقصى يوم 5 فبراير 2024.