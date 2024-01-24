«القاهرة الإخبارية»: الآليات الإسرائيلية تتقدم في خان يونس.. والقصف لا يتوقف

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، مشيرا إلى شن الطائرات الحربية سلسلة من الأحزمة النارية على الفلسطينيين في محافظة خان يونس، بالتزامن مع استمرار تقدم الآليات العسكرية، والقصف العنيف على عدد من أحياء المدينة.

وفي رسالة على الهواء، قال جبر إن مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يمثل مستشفى ميدانيا للجرحى، لافتا إلى تعرض محيط مستشفى ناصر الطبي للقصف المتواصل، ما تسبب في أضرار جسيمة، بالإضافة بحالة الخوف والهلع بين المرضى والأطقم الطبية والنازحين المقيمين داخله.

وأضاف أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل التوغل إلى حدود المنطقة الغربية لمحافظة خان يونس، وتحديدا منطقة جامعة الأقصى، مشيرة إلى استمرار إطلاق القذائف باتجاه كل من يتحرك، بالإضافة لحصار مركز خاص بإيواء النازحين في الحي الياباني بمحافظة خان يونس.