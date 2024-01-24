الرئيس السيسي يعلن إطلاق حوار وطني خاص بالاقتصاد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الحوار الوطني كان فرصة جيدة للحديث عن موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، مشيرا إلى أنّه سيتم إطلاق الحوار الوطني مرة أخرى.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72، على أهمية الحوار الاقتصادي، قائلا: «بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين يتكلموا في القنوات ويكتبوا في الجرايد، بس عاوز أقولكم حاجة، فيه فرق كبير أوي بين إنك تقول رأي وإنك تنفذه مع رأي عام وناس ودولة، فيه حاجات كتير تتحط في الاعتبار».

وأوضح الرئيس السيسي أنّ الحوار الاقتصادي يجب أن يكون أعمق وأشمل، وأن يشارك فيه مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة وأصحاب المصالح والخبراء، لافتا إلى أنّ الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والتقدم في مصر.