محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا هولنديا في مطار العريش

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، كاجسا أولونجرن، وزيرة دفاع هولندا والوفد المرافق لها، في مطار العريش الدولي، خلال زيارتها للمحافظة.

المحافظ يستعرض مجهودات إيصال المساعدات

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وإيصالها إلي قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأشار المحافظ إلى أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات، هي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

إشادة بالدور المصري

بدورها، أعربت وزير دفاع هولندا عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر في صون الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع جميع الأطراف، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب المصري.