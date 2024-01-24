وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أعياد الشرطة

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

المجتمع الأكاديمي يثمن جميع بطولات رجال الشرطة

أكد الوزير أن المجتمع الأكاديمي يثمن جميع البطولات العظيمة التي قام بها رجال الشرطة البواسل على مر العصور للحفاظ على سلامة البلاد وأمنها، والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز لجموع الشعب المصري، وكذا التضحيات التي قدموها لأجل رِفعة الوطن والحفاظ على الأمان والاستقرار، راجيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.