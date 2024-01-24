فايز فرحات: المجتمع الدولي أشاد بالجهود المصرية لدعم قطاع غزة

قال الدكتور فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن ادعاءات حكومة الاحتلال بأن معبر رفح مفتوح من كلا الجانبين باطلة، مؤكدا أن مصر لم تتأخر لحظة عن تقديم يد العون للأشقاء الفلسطنيين منذ بدء العدوان مطلع أكتوبر الماضي، والذي تسبب في مجازر بشرية غير مسبوقة على أرض فلسطين.

إدخال المساعدات الدولية لقطاع غزة

وأوضح فرحات خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية» أن مدينة العريش ومعبر رفح شهدت زيارات متكررة لمسؤولين دوليين وأممين وجميعهم أشادوا بالجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الدولية لقطاع غزة مثنيين على عرقلة الجانب الإسرائيلي في عملية ادخالها الأمر الذي يؤكد على أن الدولة المصرية لم تتأخر لحظة في الأشقاء في قطاع غزة.

المجتمع الدولي

وتابع فايز فرحات: «المجتمع الدولي يؤمن جيدا بأن مصر تبنت تقديم يد العون للأشقاء في قطاع غزة منذ بدء الأزمة لكنه ما زال لا يملك ورقة ضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية والعدودة لطاولة المفاوضات من جديد».

واختتم فرحات حديثه مؤكدا على أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة اصطف قطار الإمدادت اللوجستية أمام معبر رفح والذي جاء للتعبير عن قوة العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.