أستاذ بجامعة الأزهر: المجاهرون بالفواحش لن تُغفَر ذنوبهم

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فتح باب المغفرة والرحمة لأمته، وهناك أحاديث وآيات قرانية كثيرة، إلا أنه استثنى منهم المجاهرين بالفواحش التى يرتكبها.

ستر الله للعبد نعمة

وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «ستر الله للعبد نعمة، فمن انتهكه فضحه الله بين الخلائق، يعني واحد عمل معاصي وذنوب، وتلاقيه يتباهى بما فعل يعصى الله على أرضه وتحت سمائه ويجاهر رب البشر».

وأضاف: «ربنا يمهل مرة ومرة، لكن من لا يحافظ على نعمة الستر كأنه يقول لربنا سبحانه وتعالى لا أحتاج لسترك فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر».