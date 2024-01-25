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خطوات مهمة لإنشاء المشاريع التجارية الناجحة.. خبير اقتصادي يشرح التفاصيل

كتب:

محمد سيف
09:55 م | الخميس 25 يناير 2024
نقود

نقود

يطمح عدد كبير من الشباب في إقامة مشروعات تجارية ناجحة، خاصة في بداية التحاقهم بالأعمال التجارية أو الصناعية، لكن الأمر ليس باليسير، بل يحتاج إلى جد وتخطيط وعلم ودراسة من أجل النجاح في الخطوات الأولى وهي بمثابة الضوء الأخضر على الطريق الصحيح.

طرق الاستثمار الناجح

الدكتور طارق الطنطاوي، الخبير الاقتصادي واستشاري تطوير الأعمال، يشرح في خطوات كيفية إنشاء المشاريع التجارية والصناعية الناجحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأمثل الذي يدخل طريق النجاح لا بد أن يكون مبنى على العلم والدراسة لاكتساب خبرات وتجارب ومهارات جديدة في الحياة المهنية ودراسة سوق العمل دراسة جيدة.

خطوات إقامة المشروعات التجارية الناجحة

وأوضح الطنطاوي، في حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب على الشباب الراغب في إقامة مشروع تجاري ناجح اتباع تلك الخطوات وهي كالتالي:

- حدد ما يميّز فكرتك ولماذا تريد إنشاء مشروع تجاري؟ 

- قم بإجراء دراسة جيدة للسوق مثل مواصفات المنتجات أو الخدمات.

- خطة التسويق والمبيعات.

- الخطة المالية.

- الجوانب الإدارية والعملياتية للمشروع. 

- الملخص التنفيذي.

- ملاحِق خطة العمل.

- تعلم حرفة أو وظيفة واحدة.

- احترام الوقت والمواعيد المحددة وكذلك على الشاب الانضباط في الكلام خلال العمل، والابتعاد عن الكذب والخداع في التعاملات.

- على الشباب تعلم تقديم الشكر لكل من يقدم لنا خدمة، فكلمة شكرًا عادة على لسانك.

- مخاطبة الآخرين بألقابهم لا بأسمائهم، واحترام فرق السن والمعرفة.

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