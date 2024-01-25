صدمة مدوية.. «كاف» يرفض مشاركة إمام عاشور مع المنتخب| عاجل

ورطة كبيرة وقع فيها منتخب مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، وقبل أيام من مواجهة دور الستة عشر (16) في كأس أمم إفريقيا، المقامة في كوت ديفوار، والتي ستكون أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك بسبب الفرمان الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، بالإضافة إلى صدور قرار رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن لاعب المنتخب إمام عاشور، والذي تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال الساعات القليلة الفائتة.

الاتحاد الإفريقي يؤكد قرار «فيفا» مع منتخب مصر

وبقرار رسمي صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتصديق عليه من قبل الاتحاد الإفريقي «كاف»، فلن يتمكن لاعبنا إمام عاشور، من المشاركة في مباراة دور الـ16 القادمة للمنتخب، حتى إذا تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في الرأس، والتي حدثت له خلال تدريبات المنتخب الأخيرة، استعدادا للقاء المرتقب أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

لائحة الـ فيفا تصدم الفراعنة

وتنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي صدق عليها الاتحاد الإفريقي، على أنه: «وفق بروتوكول إصابات الرأس لن يستطيع أي لاعب أن يشارك في المباريات إلا بعد أن يتم تطبيق برنامج علاجي له مدته 6 أيام» وهو ما يعني أن مشاركة لاعب المنتخب إمام عاشور في المواجهة المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية غير مسموح بها، وبالتالي يتأكد غياب اللاعب حتى إذا تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الرأس.

بيان اتحاد الكرة عن إمام عاشور

وأصدر اتحاد الكرة بيانا عن حالة اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي، قال فيه: «تعرض لاعب منتخب مصر إمام عاشور، لإصابة في الرأس خلال تدريبات المنتخب، وتم التعامل بشكل فوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمنتخب إلى المستشفى فورا، وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ لكن حالته الآن باتت مستقرة».

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء يوم الأحد القادم، في منافسات دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية.