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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 26-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:17 ص | الجمعة 26 يناير 2024
برج الميزان

برج الميزان

يحرص مواليد برج الميزان على تحقيق التوازن، ويتسمون بالصدق والإخلاص والأناقة والرومانسية، ويغلب عليهم التردد في اتخاذ القرارات في الكثير من الأحيان والدبلوماسية فى التعامل والإفراط في تناول الطعام والحرص على إسعاد شريك الحياة، ويتمتع بشخصية قيادية.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، وعمرو دياب، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان الجمعة 26-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان بأن تكون واقعيًا عند تحضير أفكارك، حتى تستطيع تنفيذها على أرض الواقع، وإياك والاستسلام للكسل مرة أخرى حتى تنجح في حياتك المهنية، وساند زملاءك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تثق بشريك حياتك وحل المشاكل التي بينكما حتى تنعم معه بحياة سعيدة وهادئة كما كنت تخطط طوال الوقت.

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بقلم صفية النجار