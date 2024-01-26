حزب المصريين ينعى العامري فاروق: تعازينا لأسرته ولجمهور الأهلي

نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وأعضاء الهيئة العليا وجميع أعضاء الحزب، الفقيد الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق الذي توفاه الله اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة العامري فاروق

وقال المستشار حسين أبو العطا في بيان نعيه للفقيد الراحل: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي حزب المصريين بخالص الحزن والأسى الفقيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة إخلاص وعطاء طويلة في خدمة الرياضة وهب فيها حياته لخدمة النادي الأهلي والرياضة المصرية.

موعد جنازة العمرى فاروق

وتابع رئيس حزب المصريين: «خالص التعازي للنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره والأسرة الكريمة في المصاب الأليم.. وندعو المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويهم والصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد الراحل العامري فاروق عقب صلاة عصر اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.