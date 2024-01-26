رحلة جماعية من أهالي قرية بالقليوبية إلى معرض الكتاب بـ31 أوتوبيسا.. «النهارده عيد»

حوّل أهالي قرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية يوم زيارة المئات من الأهالي والشباب والطلاب إلى معرض الكتاب إلى يوم عيد للقرية، حيث شارك 1300 من الأهالي في فعاليات معرض الكتاب الذي انطلق منذ يومين للعام الرابع على التوالي، حيث يواظب أهالي القرية خلال على تنظيم رحلة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

رحلة سنوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أوضح الدكتور كمال سالم منظم ومنسق الرحلة أن الأهالي اختاروا شعار «عيد الكتاب» لوصف رحلتهم السنوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن هذا التقليد بدأ منذ عام 2021 بأتوبيسين بعدد 100 مشترك وفي عام 2022 زاد العدد الى 5 أوتوبيسات وفي العام المنصرم 2023 وصل العدد إلى 15 أوتوبيسا، بينما هذا العام 2024 وصل العدد إلى 31 أوتوبيسا بـ1300 مشترك ليتحول اليوم إلى عيد، حيث خرجت القرية عن بكرة أبيها للمشاركة في المعرض وزيارته.

طوابير الشباب والأهالي والطلاب

أضاف لـ«الوطن» أن مشهد طوابير الشباب والأهالي والطلاب أثناء الخروج إلى رحلة معرض القاهرة الدولي للكتاب كان مهيبا، مشيرا إلى أن اشتراك الرحلة كان رمزيا بقيمة 50 جنيها فقط شاملة الأتوبيس والانتقالات ووجبة إفطار، وكان الدخول مجانا بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب التي سمحت للمشاركين بالدخول مجانا.

عيد رسمي لقرية كفر الشوبك

وأكد أن يوم زيارة معرض الكتاب في كل عام تحول إلى عيد رسمي لقرية كفر الشوبك تحت شعار «قرية تقرأ»، موضحًا أن الجمعية فازت بالمركز الأول في مسابقة المشروع الوطني للقراءة فرع المؤسسة التنويرية هذا العام، ما كان حافزا لزيادة عدد المشاركين في الرحلة هذا العام وتحويل اليوم إلى عيد للقرية.

مشهد حضاري للمشاركين

وأوضح أن مشهد الخروج للمعرض كان حضاريا حيث دل على ترسيخ حب الثقافة والتثقيف والقراءة بين أهالي القرية والانتماء والوطنية، ورفع المشاركون أعلام مصر خلال الرحلة.

وأضاف أن الرحلة تلقى استحسانا كبيرا من المشاركين، حيث تعد من أكبر الرحلات التي تجمع أبناء القرية تزامنا مع إجازة نصف العام، داعيا لتكرار الفكرة وتنظيم الرحلات إلى معرض القاهرة للكتاب في دورته الحالية بجميع القرى والتجمعات.