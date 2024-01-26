أكثر من نصف مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال يومين

إقبال جماهيري ضخم شهده معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ55، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وسجّل اليوم الثاني رقمًا قياسيًا جديدًا في إجمالي عدد الزوار والذي قارب على 400 ألف زائر.

وزيرة الثقافة: نراهن على وعي الجمهور وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا المحفل

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: «تحول المعرض بما يحويه من زخم لعاصمة للثقافة والفنون وملتقى لجنسيات العالم التي اجتمعت على أرض مصر»، متابعة: «نراهن على وعي الجمهور وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السنوي الاستثنائي».

من جانبه قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وصل إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في اليوم الثاني من فتح أبوابه للجمهور اليوم 397611 ليتجاوز عدد الزوار خلال يومي المعرض النصف مليون ويصل أجمالي عدد الزوار لـ605052.

وأضاف في بيان: شهد المعرض في اليوم الثاني العديد من الفعاليات والأنشطة التي شارك بها الآلاف منذ الصباح الباكر.

تقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.