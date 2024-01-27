المجلس الأعلى للجامعات يناقش تعديل نظام التعليم المدمج اليوم

يرأس الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمقرر عقده في رحاب جامعة أسوان، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية في الجامعة.

موضوعات على طاولة المجلس الأعلى للجامعات

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها النظر في تقرير اللجنة المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج، وكذلك تغيير مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب من مهنية لأكاديمية، بجانب مناقشة استعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على موعده، والمقرر أن ينطلق في 10 فبراير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

وأوضحت المصادر، أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، انطلقت اليوم بمختلف الكليات والمعاهد والجامعات، وتستمر لمدة أسبوعين.