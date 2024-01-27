ضبط متهم بحوزته 16 تمثالا فرعونيا في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وحيازته لسلاح ناري.

جرى ضبط المتهم وبحوزته (طبنجة و3 خزائن و20 طلقة – كمية من مخدري الحشيش والهيروين - 16 تمثالا فرعونيا مختلف الأحجام والأنواع مُقلدة - سيارة ملكه – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي والتماثيل الفرعونية المقلدة بقصد النصب على عملائه من راغبي شراء القطع الأثرية والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.