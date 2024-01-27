يبدأ من 1200 جنيه.. أرخص هواتف «تاتش» في مصر

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الأسعار للهواتف المحمولة الذكية في ظل ارتفاع أسعار الهواتف، وفي الوقت ذاته بإمكانيات جيدة ومقبولة تتماشى مع حاجاتهم في الاستعمال.

أفضل هواتف ذكية تبدأ من 1200 جنيه

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مواصفات وأسعار أرخص هواتف ذكية تبدأ من 1200 جنيه، وفقاً لمتاجر الأجهزة الإلكترونية:

-هاتف«أي بريت»: يأتي هذا الهاتف بسعر 1999 جنيها، بنظام تشغيل أندرويد، سعة التخزين الداخلية 16 جيجابايت، ويتوفر باللون الأزرق بتكنولوجيا اتصال واي فاي وبلوتوث وثنائي شرائح الاتصال.

-هاتف«ريدمى أيه 1»: يأتي هذا الهاتف بسعر يبدأ من 3350 جنيها، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، وبطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

-هاتف «سامسونج جالاكسي أيه فور»: يأتي بسعر يبدأ من 3555 جنيهاً، ومزود بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وبطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير.

- هاتف «إنفنيكس هوت 30 إي»: يأتي هذا الهاتف بسعر 5777 جنيهاً، بشريحتي اتصال، مع ذاكرة 4 رام حتى 8 جيجابايت، ويتوفر باللون الأبيض، مزود بخاصية بصمة الأصبع، ويأتي معه شاحن «تايب سي».

-هاتف «ريلمي سي 3»: يبدأ بسعر 3375 جنيهاً، مزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة 1.6 جيجاهيرتز.

- هاتف «نوكيا»: وياتي هذا الهاتف بسعر 4444 جنيهاً، مزود بكاميرا خلفية 2+2+13 ميجابيكسل، وفلاش ليد، وكاميرا أمامية 5 ميجابيكسل، وبطارية 5050 ميلي أمبير في الساعة، بنظام تشغيل أندرويد 12، مع تحديثات أمنية لمدة عامين، ويتوفر بشريحتين، متاح باللون الأخضر الفاتح، وبسعة تخزين الذاكرة 64 جيجابايت، بشاشة إتش دي مساحتها 6.75 بوصة.