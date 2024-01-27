«قصور الثقافة» تنظم ورشا للأطفال بجناح حياة كريمة بمعرض الكتاب

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الورش الفنية والحرفية، ضمن مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، بجناح مبادرة «حياة كريمة»، في إطار برنامج وزارة الثقافة، وذلك بحضور العديد من الأطفال وذوي القدرات الخاصة.

في السياق، نفذت الفنانة شيرين عبد المولى، ورشة ثقافية من خلال لعبة «البازل»، باستخدام ورق الفوم المضغوط، والجليتر، وتناولت في حديثها مع الأطفال مبادرة «حياة كريمة» وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا خاصة في القرى والنجوع، من خدمات في التعليم والصحة والمسكن والبنية التحتية، وفي ضوء الشرح شاركت مع الأطفال بعمل مسابقة، لتنمية مهاراتهم العقلية، وتوزيع هدايا عليهم.

كما قدمت المدربة منى عبد الوهاب ورشة حلي وإكسسوار لتنفيذ مجموعة من المقتنيات باستخدام الخرز الملون والأبيض والأسود، وتفاعل معها الأطفال معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة.

تقدم الورش، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة تادكتورة جيهان حسن.

ورش قصور الثقافة في معرض الكتاب

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها، بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة1 – جناح B3) تتجاوز 120عنوانًا جديدًا.

كما تقدم برنامجًا فنيًا لرواد المعرض بمسرحي «بلازا 1، وبلازا 2»، يتضمن عروضًا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع «أهل مصر»، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.