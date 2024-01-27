حمدي النورج يصدر رواية «حكاية في المصائر» بمعرض الكتاب

يشارك الدكتور حمدي النورج الأستاذ بأكاديمية الفنون، بأحدث أعماله، رواية «حكاية في المصائر» ضمن إصدارات دار إضاءات للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وجاء في الكلمة على ظهر الغلاف: «لا أعتقد أن هناك أحدا يستطيع أن يمتلك هذه التجارب المتناقضة، في عالم مصيره الآخاذ أو المجاوز أو المغاير، المصنوع بحكمة الرغبة البالغة في كشف الرتق.. هذه رواية فيها حكاية عن مصائر متداخلة، عشتها رؤيا أو حلما أو خيالا أو رفضا، مع عالم متشابك من أداء لغوي صارم وناعم».

معلومات عن حمدي النورج

يشار إلى أن حمدي النورج أكاديمي مصري، يعمل أستاذا للنقد وتحليل الخطاب في أكاديمية الفنون المصرية، وله العديد من الدراسات والأبحاث النقدية في الخطاب الروائي والإبداعي.

أما عن الأعمال الروائية صدر له: رواية «روح القمر»، «الزاوية.. كف حبيبي»، «سكان جزيرة القرش».

كما صدر له العديد من المجموعات القصصية، منها «إيقاعات مختلفة جدا»، «حكاية بنت»، «يجب أن تعاملها برقة».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، تحت رعاية الرئيس السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتم اختيار سليم حسن عالم المصريات شخصية معرض الدورة، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل، والنرويج ضيف الشرف.