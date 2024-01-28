شكري: أزمات المنطقة تزاد تعقيدا والتنسيق بين مصر والسعودية هدفه تعزيز الاستقرار

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه في إطار الاجتماع السنوي للجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية، وحرص القاهرة والرياض على دورية انعقاد المشاورات على المستوى الوزاري على نحو سنوي، وما يتخلل ذلك من مشاورات على مستوى كبار المسؤولين بشكل ربع سنوي، يعكس الأولوية والأهمية التي توليها البلدان في مختلف الموضوعات على نحو معمق ومستمر.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن مع نظيره السعودي، أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها فهي تأتي في وقت تزداد فيه أزمات المنطقة أكثر تعقيدا، وعلى نحو بات يحمل مخاطر حقيقة وجسيمة على دول وشعوب المنطقة ويلقي بتبعات خطيرة وملموسة على المشهد الدولي الحافل بالأزمات، وفي هذه اللحظات الصعبة تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى المصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض.