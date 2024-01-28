«الوزراء»: لقاءات مدبولي جاءت في إطار حرص الدولة على متابعة الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، كان يأتي في إطار حرص الدولة على متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية ومتابعة أداء الجهات الرقابية المختلفة في تنفيذ كل القرارات.

«حماية المستهلك» استعرض الجهود الخاصة بالحملات الرقابية

وأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن «حماية المستهلك» استعرض الجهود الخاصة بالحملات الرقابية التي قام بها الجهاز، وأشار إلى أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتم تسجيل 7580 محضر خلال الفترة الماضية، وبالتالي استطاع الجهاز في ضبط 268 طنا من السكر وعرضه بأسعار أعلى من السعر المعلن عنه وهو 27 جنيها للكيلو.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء وجَّه خلال الاجتماع بضرورة إعداد تقرير دوري عن أداء الجهاز ومتابعة تنفيذ مهامه، كما وجَّه باستمرار جهود الجهاز، لأن الأسواق تحتاج لتكثيف الرقابة، ووجَّه أيضًا بإعداد رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير جهاز حماية المستهلك، أولها الإعداد بالكوادر المؤهلة وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول، يسهل تقديم شكاوى المواطنين وأيضًا إنشاء فروع في كل محافظات الجمهورية لمراقبة الأسواق والتعامل مع الشكاوى بشكل مرضٍ للمواطنين.

توفير الدواء المصري للمواطنين بأسعار مناسبة

وأكمل أن لقاء رئيس الوزراء اليوم كان اللقاء الأول بينه وبين رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، وكان هدفه تكليف القيادة الجديدة بمتابعة الجهود والاستمرار في توطين الصناعة وتوفير الدواء المصري للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان عدم التلاعب والمغالاة في السعر، وأيضا مواجهة نقص الدواء والمنافسة في الأسواق الخارجية، مضيفا أن الاجتماع شهد الأفكار التي يمكن العمل عليها في الفترة المقبلة فيما بتعلق بملف الغش في الدواء وتطوير الدواء المصري لكي يتوافق مع المعايير الدولية وكان ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية وهيئة الشراء الموحد.

وذكر «الحمصاني»، أن جولة رئيس الوزراء جاءت أيضًا في إطار الإصلاحات الهيكلية حيث رفعت الدولة المصرية نسبة مساهمة القطاع الخاص لـ65%، وهذا يتطلب تقديم الدعم والحوافز، وجارٍ استكمال الدراسات بالتنسيق مع مؤسسهة التمويل التابعة للبنك الدولي.