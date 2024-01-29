عاجل.. أول تحرك من محمد صلاح بعد وداع منتخب مصر لـ أمم أفريقيا

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الليلة الماضية، بعد الخسارة بركلات الحظ الترجيحية أمام الكونغو الديمقراطية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1-1، وهي المباراة التي غاب عنها نجم المنتخب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

ماذا فعل محمد صلاح بعد وداع المنتخب للبطولة؟

وترقبت الجماهير المصرية أول رد فعل أو تحرك من النجم محمد صلاح بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا، ولاسيما مع غيابه عن مواجهة الكونغو المصيرية، بسبب الإصابة وتواجده في ليفربول للعلاج والتأهيل، حيث بدأ يتعافى من إصابته الأخيرة في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل.

وكشف موقع "وات نيوز تو داي" عن أول تحرك للاعب محمد صلاح بعد وداع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن اللاعب يواصل الاستعداد بقوة للعودة للمشاركة مع ليفربول في المباريات المقبلة، موضحا أن صلاح لن يكون بمقدوره اللحاق بمباراتي ليفربول القادمتين أمام كل من تشيلسي وأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يغيب عن ليفربول

وأضاف الموقع أن النجم محمد صلاح يستعد بقوة في محاولة منه للعودة للعب مع فريقه ليفربول في مباراته أمام بيرنلي المقرر لها يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل.

وأشار الموقع إلى أن محمد صلاح لن يتمكن من الظهور في مباراتي فريقه أمام كل من تشيلسي وأرسنال يومي 31 يناير الجاري و4 فبراير المقبل على الترتيب، خاصة أن تأهيله الحالي في ليفربول لن يمكنه من فرصة الظهور في المباراتين القادمتين، إلا أن نجم الريدز يحاول التواجد في لقاء بيرنلي التالي.

وغادر محمد صلاح منتخب مصر بعد مباراة كاب فيردي التي غاب عنها عقب الإصابة في مواجهة غانا، وتوجه إلى إنجلترا للخضوع لمرحلة التأهيل مع فريقه بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.