ملاك الإيجار القديم يطالبون بمساواة الإيجارات في المناطق الراقية

الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض سواء من الملاك والمستأجرين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي، حسب ما صرح به محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

قانون الإيجار القديم

وعن آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن أنّ المناطق الراقية يجب أن يكون حدّها الأدنى حسب القيمة السوقية للشقة، وتحدد ذلك لجنة تقديرات حسب سعر السوق والقيمة السوقية.

المحلات التجارية في الإيجار القديم

أما بالنسبة للمحلات التجارية في قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يجب تحرير العلاقة الإيجارية وتكون العين المؤجرة بسعر السوق، لا بأسعار زهيدة.

وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المجلس يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، بعد مناقشة مجتمعية يستمع فيها البرلمان إلى جميع الأطراف في هذا الملف وكذلك المختصين والخبراء، للخروج بحل عادل يرضي جميع الأطراف.