ماذا حدث في قمة باريس بشأن الحرب في قطاع غزة؟

أفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، بأن مسؤولا بارزا في دولة الاحتلال أعرب عن تفاؤله بنتائج قمة باريس، معلقا عليها بأنها بداية التقدم.

ومنذ انتهاء القمة أمس صدرت العديد من التقارير عن القمة فيما يخص أحداث غزة ملمحين عن التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار، وفقا لـ«العربية نت».

ماذا حدث في قمة باريس لرؤساء المخابرات؟

وكشف المسؤول الإسرائيلي، أن الاجتماع كان إيجابيا، لكنه قال أيضا إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام أو أسابيع قليلة وأن الجانبين توصلا إلى تفاهمات هادئة حول كل موضوع تقريبًا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، رغم نفي إسرائيل التقارير التي تحدثت عن أي تقدم كبير في المحادثات.

وتابع المصدر أن إسرائيل وحماس يبحثان صيغة من أجل وقف إطلاق النار، تصفها حماس بالدائمة وإسرائيل بالمؤقتة، وقد يكون أحد الحلول هو تمديد الاتفاق لمدة شهرين، حيث تقوم إسرائيل بتعليق هجومها، وستكون هذه فترة طويلة بالقدر الكافي لكي تفترض حماس أن إسرائيل لن تجدد القتال، في حين تستطيع إسرائيل أن تستمر في الإصرار على أنها ستستأنف عملياتها بعد إطلاق سراح الأسرى.

جدير بالذكر كان مكتب نتنياهو، أعلن أن المحادثات مبادرة مصر وقطر والولايات المتحدة أمس كانت «بناءة» لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة.