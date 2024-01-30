أستاذ علاقات دولية: إسرائيل لن تنفذ حل الدولتين لأنه ضد الحلم العبري

قال رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن إسرائيل تمارس سياسة الأرض المحروقة فى غزة بإجبار السكان على أحد الخيارين إما الرحيل والتهجير أو البقاء ومواجهة الموت.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية على شاشة «قناة اكسترا نيوز» أن سياسة الأرض المحروقة هدف الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق الحلم العبري في استيطان أراضي غزة والضفة الغربية، وأن الاحتلال الإسرائيلي أكبر طرف ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي ويقوم بتحقيق أهداف عن طريق العنف والقمع.

العمليات على القوات الأمريكية

وتابع عاشور بأن إسرائيل نجحت في جر الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الحالي في الشرق الأوسط، وذلك ناجم عن تأثير اللوبي الإسرائيلي في أمريكا على صناع القرار، وأن العمليات التي تتم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وآخرها ضرب قواتها على حدود الأردن كلها عبارة عن توجيه رسائل للولايات المتحدة أن قواتها أصبحت أهدافا كالأهداف الإسرائيلية تماما.

إقامة دولة فلسطينية

وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه قرار وقف عمل منظمة الأونروا مشرف منذ البداية، حيث إن المنظمة هي الجهة الشرعية لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، موضحا أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 هو حل جذري ومصر تدعمه، لكن إسرائيل لن تنفذ هذا الحل لأنه ضد الحلم العبري.