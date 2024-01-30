وزير العدل بجنوب إفريقيا: مصر ودول أخرى ستنضم إلينا لتطبيق قرار «المحكمة الدولية»

قال رونالد لامولا، وزير العدل بجنوب إفريقيا، إن الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية كانت تريد منها وقفا لإطلاق النار في غزة، لافتا أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية والعالم يشهد بذلك.

وأضاف «لامولا» خلال مداخلة، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة وندعو لضغط دولي من أجل وقف إطلاق النار، مؤكدا أن مصر تمارس ضغطا من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

وتابع: «هناك دول أخرى ستنضم إلينا مثل مصر لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، ونرحب بقرار محكمة العدل الدولية، وهو قرار ملزم يجب على إسرائيل تنفيذه».

وواصل: «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعمل بشكل جاد من أجل التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة، وإسرائيل تختبئ حول ذريعة الدفاع عن نفسها من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية».