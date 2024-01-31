اشتباكات عنيفة في خان يونس.. وخسائر فادحة بصفوف الاحتلال الإسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن ما يجرى على الأرض هو تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فالطائرات الحربية لا تتوقف عن التحليق بكثافة في أجواء القطاع من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب.

وأضاف خلال رسالة على الهواء: «أستمع إلى أزيز الطائرات التي تحلق بكثافة الآن، وتشن غاراتها باتجاه مناطق عدة في قطاع غزة، وقبل قليل كان هناك استهداف للمناطق الشرقية لمحافظة رفح من الطائرات الحربية الإسرائيلية بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي لا يتوقف».

وتابع: «خان يونس لها النصيب الأكبر منذ عدة أيام وتشهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلك المنطقة، كما أعلنت المقاومة تمكنها من إيقاع خسائر فادحة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تحاصر فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية عددا من مراكز الإيواء والمستشفيات».