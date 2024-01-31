«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسحب قوات من الحدود اللبنانية بعد تكثيف عمليات حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، إن هناك تصعيدا مستمرا على الحدود الجنوبية اللبنانية، وارتفاع كبير وملحوظ في العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية في لبنان في القطاعات الثلاث بالجنوب اللبناني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك أكثر من 30 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف، وربما الوتيرة كانت أكبر بكثير من ذي قبل، إذ نفذت عمليات من القطاعات الثلاث بشكل متزامن تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

وتابع: «نوعية الصواريخ والأسلحة المستخدمة من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان تطورت، واستخدمت أنواع جديدة من الصواريخ، إلى جانب استخدام صواريخ بركان بكثافة غير مسبوقة، ودخل إلى حيز العمليات صاروخ فلق واحد 1 والذي استخدمته المقاومة لأول مرة في عملياتها، وهو أحد الصواريخ شديدة الانفجار وهو تصعيد كبير دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب عدد من جنوده من الحدود».