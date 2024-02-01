تجتمع فيه صفات القوة والنشاط والحيوية، مع صفات العطف والحنان، وحب الحيوانات الأليفة، فيقول الخبراء، إنّ مولود برج الحمل من الأشخاص القيادية، التي تتصف بعدد كبير من الصفات الإيجابية، وهو محب للحياة والعمل.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الحمل الخميس 1-2-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 1-2-2024 على الصعيد المهني

يتوقع الخبراء، وجود بعض القرارات المهنية الهامة لمواليد برج الحمل، خلال الفترات المقبلة، ولذا فإن الأمر يتطلب منهم بعض التفكير الجيد، والتخلص من أي سلبيات.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 1-2-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، ينصحك الخبراء بأن تبتعد عن الدخول في طرف يخص علاقتك بشريك حياتك، وحاول بقدر الإمكان ألا تتجاهل الأشياء التي تحسن علاقتك به.