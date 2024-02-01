يمتلك مواليد برج الجوزاء، كما يقول الخبراء، بصفتي البهجة والمرح، ولديهم الكثير من الأصدقاء المختلفين في طباعهم، كما لديهم قدرة كبيرة على تغير المحيطين بهم بسهولة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم، برج الجوزاء الخميس 1-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس على الصعيد المهني

نصيحة ثمينة لطالما ترددت على أفواه الكثيرين منذ قرون، ينصحك بها الخبراء اليوم، وهي: «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد»، واحرص على ألا تؤخر المهام المطلوبة منك عن وقتها، بل تخلص من الإهمال والكسل حتى لا تتعرض لموقف محرج أمام الزملاء.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، قد تلاحظ أن شريكك يرى المجهودات التي تقوم بها من أجل إصلاح ما انهدم بينكما، ولاستقرار العلاقة في مسارها الصحيح، ولذا يجدر بك أن تخبره بأنك لن تتنازل عنه، وأنك تريده شريكًا لحياتك مدى الحياة.