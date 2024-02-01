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الهلال الأحمر الفلسطيني: 18 شهيدا وجريحا في هجوم إسرائيلي بمحيط مستشفى الأمل

كتب:

هانى حسن
11:38 ص | الخميس 01 فبراير 2024
مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ

مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ

قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، إن الوضع داخل مستشفى الأمل كارثي، ونواجه نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية وشحا في الوقود، ووجود 12 شهيدا و6 جرحى في محيط مستشفى الأمل، جراء إطلاق نار مباشر عليهم، من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أضافت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفسلطيني، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن 8 من طواقمنا استشهدوا و29 آخرون أصيبوا و18 مقرا تابعة لنا تضررت جراء القصف الإسرائيلي، و19 مركبة إسعاف تابعة لنا تضررت و14 أخرى خرجت تماما عن الخدمة.

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