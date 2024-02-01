جرس إنذار لـ5 أمراض خطيرة.. تحذير من برودة الأطراف في الشتاء

عادًة ما يشعر الناس ببرودة الأطراف «اليدين والقدمين» في فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو، لكن هذا العرض قد يشير في بعض الأحيان إلى أمراض خطيرة يجب الانتباه لها.

ووفقًا لتصريحات الدكتور محمد رجب، استشاري الأمراض الباطنية، لـ«الوطن»، نوضح تفاصيل الأمراض المحتمل أن تدل عليها برودة الأطراف طوال الوقت.

متى تكون برودة الأطراف خطيرة؟

من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالبرودة في أطرافه، نتيجة الأجواء الشتوية، لكن عندما تزيد البرودة إلى الحد الذي لا تشعر فيه بأطرافك، فهذا يدل على خلل في صحة الجسم، ولا بد من زيارة الطبيب لتشخيص الحالة.

وإذا صاحب البرودة الشديدة اختلاف في لون الجلد، مع شعور بألم كوخز الإبر، بالإضافة إلى عدم ليونة الجلد وجفافه الشديد، فهذا يعد إشارة واضحة إلى مشكلات بالصحة الداخلية للجسم، ما يلزم فحصه.

اضطرابات الأعصاب

تحدث اضطرابات الأعصاب، نتيجة التعرض لبعض الصدمات، أو يمكن أن تكون لها علاقة بأمراض الكلى والكبد، وتكون الدلالة على الأصابة بهذا المرض، برودة الأطراف مع التنميل، والشعور بالوخز.

انسداد شرايين الأطراف

برودة الأطراف الشديدة، يمكن أن تكون بسبب تعرض شرايينها إلى الضيق أو الانسداد، نتيجة تراكم ترسبات الكوليسترول في شرايين اليدين والقدمين، ويتعرض للإصابة به بشكل أعلى فئة المدخنين، بالإضافة لمرضى السكري.

خلل في وظائف الغدة الدرقية

تشير برودة الأطراف إلى حدوث الإصابة بخلل في كفاءة الغدة الدرقية، إذ أن نقص جودة الغدة، يجعلها تخفض من كفاءة الدورة الدموية، بالتالي تمنع وصول نسبة الدم التي تحتاجها الأطراف، مما يجعلها باردة.

السكري

في بعض الأحيان تمثل برودة الأطراف الدلالة على الإصابة بالسكري، إذ ينتج عن ارتفاع السكر في الدم تضييق الشرايين، وبالتالي يقلل من وصول الدم إلى الأطراف وتشعر ببرودتها الشديدة.

فقر الدم

نقص كرات الدم الحمراء في الجسم، ينتج عنه الشعور بالبرودة في الأطراف، خاصًة القدمين، وفي حالة وصول نسبة فقر الدم للمرحلة المتوسطة، أو المرحلة الشديدة، يجب زيارة الطبيب فورًا حتى لا تتعرض للوفاة.