عاجل.. مفاجأة مدوية من فيفا بعد أنباء منع الأهلي من القيد

انتشرت أنباء وأقاويل، خلال الساعات الماضية، تفيد بمنع النادي الأهلي من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مبينة هذه الأخبار أن المارد الأحمر يأتي ضمن قائمة مكونة من خمسة أندية مصرية محرومة من القيد.

وأوضح «فيفا» وفقا لبيانه الأخير حقيقة منع الأهلي من القيد، في الفترة الحالية، كاشفا حقيقة الأنباء المتدوالة في الشارع المصري، حاليا، بإيقاف القيد عن القلعة الحمراء، إذ بين الاتحاد الدولي في بيان الصادر، خلال الساعات الماضية، موقف الأندية الممنوعة من القيد.

وأكد «فيفا» في بيانه أن النادي الأهلي ليس ضمن قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد، ما ينفي تماما ما أشيع مؤخرا حول تواجد المارد الأحمر بقائمة الممنوعين، كما أوضح الاتحاد الدولي أن الفرق المصرية الممنوعة، حتى الآن، هي: مصر للمقاصة، إيسترن كومباني، حرس الحدود، وأخيرا الإسماعيلي، الذي أنهى أزمة إيقاف قيده مؤخرا وسيخرج من قائمة الممنوعين يوم الاثنين المقبل وفقا لبيان «فيفا».