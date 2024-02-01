انتهاء 95% من مشروع الإسكان المتوسط بكفر الحمام في الشرقية

كشف المهندس محمد محفوظ النجار، وكيل وزارة الإسكان في الشرقية، آخر تطورات أعمال تنفيذ الإنشاءات وحجم الأعمال التي تمت في مشروع الإسكان المتوسط في كفر الحمام بمركز الزقازيق، لافتا إلى أنه جاري طرح الوحدات للحجز من قبل صندوق التنمية الحضارية.

توفير مساكن بأسعار تتناسب مع المواطن بسيط

وقال محمد محفوظ النجار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع الإسكان المتوسط الجاري تنفيذه في قرية كفر الحمام، جاء ضمن تنفيذ المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح لتطوير عواصم المدن وتحويل الأماكن العشوائية إلى مساكن تليق بالمواطنين، حيث يتم توفير بدائل لسكان العشوائيات، وبأسعار تتناسب مع المواطن البسيط، وتم تنفيذ المبادرة بشكل سريع عن طريق صندوق التنمية الحضارية بالتعاون مع وزارة الإسكان والقوات المسلحة ومحافظة الشرقية.

بناء 6 آلاف وحدة سكنية في شكل كمبوند

وأوضح أنه تم تخصيص 83 فدانا في كفر الحمام لبناء 6 آلاف وحدة سكنية في شكل كمبوند، ويشمل المشروع إنشاء 75 عمارة إسكان اجتماعي أرضي + 9 أدوار متكررة، ويضم المشروع مجمع خدمات، وطرق وجراجات بعرض 8 أمتار وبطول 18 كيلومترا، وتوجد مدارس وحضانات ومكتب بريد ومسجد، وكنيسة، ووحدة صرف صحي ومياه شرب وكهرباء خاصة بالمساكن لتكون بشكل حضاري، بالإضافة إلى أن المدخل الرئيسي تم إنشاؤه على شكل مدينة سكنية.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ تخطت 95%، ويتم طرح الحجز والبيع من خلال صندوق التنمية الحضارية.