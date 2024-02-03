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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الثور السبت 3-2-2024.. مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:20 ص | السبت 03 فبراير 2024
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

ينجح مولود برج الثور في جذب الانتباه دائما، فهو يتميز بأنه شخصية جذابة سريعة الفهم لكل الأمور التي تدور حوله والشخصيات التي يتعامل معها، كما أنه طيب القلب محب للحياة يجيد تكوين العلاقات، وعاشق للسفر واقتناء الذهب والملابس اللامعة.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي والصحي السبت الموافق 3 فبراير، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الثور اليوم مهنيا

احرص على أداء عملك بمنتهي الدقة حتى تكسب رضا مديرينك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

برج الثور اليوم ماليا

انفق بحذر وابتعد عن الشراء الاندفاعي وتداول الأسهم.

برج الثور اليوم عاطفيا

احرص على تقضية أوقات تجمعك مع الحبيب مهما كان انشغالك، وحاول أن تجلس معه وتناقش المستقبل، وخطط معه للعيش سويا.

برج الثور على الصعيد الصحي

تعاني مع الإصابات وبعض الآلام ولكنك ستكون قادرًا على الذهاب إلى المكتب والمدرسة.

 

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بقلم رحاب عبد الراضى