محافظ مطروح: تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مخازن الخردة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال لقائه مع عدد من ممثلي تجار الخردة، ضرورة المشاركة في الحفاظ على الصالح والمال العام والشكل الحضاري والبيئي للمحافظة، ومنع أي تجاوزات أو تعدي على الممتلكات والمنشآت العامة، خاصة كابلات كهرباء أعمدة الإنارة وأغطية بلاعات الصرف الصحي وغيرها، مما يعرض حياة وسلامة المواطنين للخطر.

إعطاء فرصة لانتقال تجار الخردة

وقال محافظ مطروح، اليوم، خلال اللقاء بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة، إنّه تيسيرًا على تجار الخردة ستُمنح مهلة لجميع مخازن الخردة حتى نهاية شهر رمضان، بدلاً من الغد، للانتقال إلى الموقع الجديد الذي سيجري اختياره من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، مع تنظيمها وتخطيطها لمنع العشوائيات وسهولة توافر الخدمات بها.

رقابة على مخازن الخردة

وأكد محافظ مطروح، تكثيف الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع مخازن الخردة، لمنع أي تجاوزات أو سرقات للممتلكات العامة أو الخاصة مع تشديد الإجراءات والعقوبات.