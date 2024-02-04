عاجل| مفاجأة.. رد رسمي من الزمالك على صفقة رمضان صبحي
كتب:
حسن مظهر
10:13 ص | الأحد 04 فبراير 2024
رمضان صبحي
رد حسام المندوه أمين الصندوق في نادي الزمالك على ما تردد إمكانية النادي في التعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد من بيراميدز مع عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر.
وبسؤاله خلال مداخلته بقناة أون تايم سبورتس رفقة الإعلامي سيف زاهر هل من الممكن أن يكون هناك تعاقد مع رمضان صبحي بناء على رغبة الجماهير رد قائلًا : «الزمالك يقدر على كل شيء هل كان حد فاكر إن النادي يقدر يفك القيد ؟ لا الزمالك بخير ويقدر على كل حاجة ولكن لا نصرح ولا نقول ممكن هنعمل إيه كل اللي نوعد بيه اننا هناخد كل الأمور محمل الجدية».
أنباء تردد بشأن رمضان والزمالك
وكانت أنباء ترددت عن نية الزمالك في دخوله بمفاوضات رسمية من أجل ضم رمضان صبحي خلال الانتقالات الجارية والتي يتبقى عليها يومان فقط.