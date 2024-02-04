عاجل| مفاجأة.. رد رسمي من الزمالك على صفقة رمضان صبحي

رد حسام المندوه أمين الصندوق في نادي الزمالك على ما تردد إمكانية النادي في التعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد من بيراميدز مع عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر.

وبسؤاله خلال مداخلته بقناة أون تايم سبورتس رفقة الإعلامي سيف زاهر هل من الممكن أن يكون هناك تعاقد مع رمضان صبحي بناء على رغبة الجماهير رد قائلًا : «الزمالك يقدر على كل شيء هل كان حد فاكر إن النادي يقدر يفك القيد ؟ لا الزمالك بخير ويقدر على كل حاجة ولكن لا نصرح ولا نقول ممكن هنعمل إيه كل اللي نوعد بيه اننا هناخد كل الأمور محمل الجدية».

أنباء تردد بشأن رمضان والزمالك

وكانت أنباء ترددت عن نية الزمالك في دخوله بمفاوضات رسمية من أجل ضم رمضان صبحي خلال الانتقالات الجارية والتي يتبقى عليها يومان فقط.