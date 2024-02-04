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وزير الخارجية الفرنسي: مصر شريك أساسي لنا وطرف فاعل لوقف العدوان على غزة

كتب:

منتصر سليمان
02:01 م | الأحد 04 فبراير 2024
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إنه بدأ جولة إقليمية تهدف إلى البحث عن وقف إطلاق النار في المنطقة، انطلقت من القاهرة، وتستكمل في الأردن وفلسطين وإسرائيل ولبنان. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري: «بدأت جولتي بمصر لأنكم بلد كبير، ولأنكم شريك أساسي لهذه المنطقة ولفرنسا، لأن فرنسا معنية بآثار هذا النزاع الدائر في الشرق الأوسط، ولأن مصر طرف فاعل أساسي لإيجاد حل».

وأكمل: «نحن نفهم قلقكم وموقف فرنسا ثابت في هذا الموضوع، وسندين ونرفض أي عمل يذهب في هذا الاتجاه، نحن مثلكم قلقون للقصف الإسرائيلي في رفح».

 

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