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معرض القاهرة الدولي للكتاب

فلسطين.. حاضرة في قلب معرض الكتاب

كتب:

 رؤى ممدوح
10:38 م | الأحد 04 فبراير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«جناح فلسطين»، اسم يجذب زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، وتأتى مكانة الجناح الخاصة فى نفوس المصريين تزامناً مع العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، ليكون السؤال الأول لرواد المكان «فين جناح فلسطين؟»، الذى تهيأ لاستقبال المتضامنين من مختلف الجنسيات، من خلال استعراض صور للشهداء من الأطفال وأحلامهم، وعلى مقربة منهم كانت شاشة العرض الإلكترونية تبرز آخر كلمات المثقفين والشعراء والكتاب الفلسطينيين الذين اغتالتهم آلة القتل الصهيونية.

لم يكن جناح فلسطين وحده ما حمل على عاتقه قضية القدس وغزة، بل كانت فلسطين بشمالها وجنوبها حاضرة فى جناح الأزهر الشريف الذى رفع شعار «فلسطين فى القلب»، وخصص عدداً من أركانه وندواته لمعاناة الشعب الفلسطينى، والتوعية بحقهم فى الأرض والحياة، بالإضافة إلى إصدار كتب واستعراض مخطوطات نادرة للتأكيد على موقف الأزهر من القضية الفلسطينية وتضامنه معها منذ ما يزيد على 7 عقود.

«الوطن» رصدت الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة التى احتضنها معرض القاهرة الدولى للكتاب للتضامن مع القضية الفلسطينية والتعريف بها.

 

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