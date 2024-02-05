جيسي مونتغمري تفوز بأفضل مقطوعة موسيقية في حفل الجرامي

فازت المؤلفة الموسيقية العالمية جيسي مونتغمري، في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66، المقام حالياً على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية على جائزة أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية عن Montgomery: Rounds.

جوائز الجرامي

يذكر أن في الدورة الـ66 من حفل الجرامي أضافت ثلاث فئات جديدة في جوائز جرامي، وهي أفضل أداء موسيقي أفريقي، وأفضل ألبوم جاز بديل، وأفضل تسجيل لرقص البوب، ليصبح إجمالي فئات الجوائز 94 جائزة.