حكاية انقراض الديناصورات على بودكاست «الوطن».. أسباب عجيبة

حكاية جديدة ترويها دارين فرغلي، خلال بودكاست «الوطن»، «حاجة غريبة» على «سبوتفاي»، تروي فيها حكاية الديناصورات التي ظهرت على كوكب الأرض منذ 230 مليون عام، وكانت من أكثر الحيوانات ضخامة وتنوعا وانتشارا على سطح الأرض.

الديناصورات

وكانت الديناصورات كالجبال المتحركة وقبائل من العماليق الجبابرة، مثلما وصفها الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، حيث عاشت الديناصورات على كوكب الأرض حوالي 150 مليون سنة، وعلى الرغم من طول هذه المدة، إلا أن معلومات العلماء عنها تُعتبر حصيلة دراسات أجريت على ما تبقى من هياكل وحفريات.

ومن خلال هذه المعلومات، كان هناك آلاف الأنواع منها، وأحجامها كانت عملاقة تصل طول بعضها إلى 17 مترا ووزنها 90 طنا، وبرغم الضخامة والشراسة التي كانت عليها هذه الكائنات، إلا أنها اختفت تمامًا من على كوكبنا، وبقيت أسباب انقراضها، حكاية غريبة يحاول العلماء تفسيرها حتى الآن.

انقراض الديناصورات

رجَّح العلماء أكثر من سبب للانقراض، منها اصطدام كويكب بكوكب الأرض، والذي تسبب في تصاعد سحب دخانية كبيرة، أدت لمنع وصول أشعة الشمس للأرض وانخفضت درجات الحرارة، وبالتالي لم تستطع الديناصورات التكيف مع برودة الجو، والسبب الآخر هو ابتعاد القارات في العصر الطباشيري عن بعضها البعض، ما تسبب في انخفاض درجات الحرارة، والسبب الثالث هو ثورات البراكين التي أدت لانبعاث غاز الكبريت على مدار سنوات طويلة التي حجبت أشعة الشمس.