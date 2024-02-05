احذر استمرار رائحة الفم الكريهة بعد تنظيفه.. تدل على الإصابة بالأمراض

عند الاستيقاظ من النوم، عادة تكون رائحة الفم كريهة، نتيجة تراكم البكتيريا في الفم طوال الليل، لذلك يحرص الأشخاص على تنظيفها دائمًا تجنبًا للإحراج وسط زملائهم، وعلى الرغم من تنظيفها إلا أن تلك الرائحة لا تزول، ليتساءلوا عن السبب؟.

استمرار رائحة الفم الكريهة

حينما تستمر رائحة الفم الكريهة، حتى بعد تنظيفها لا بد من استشارة الطبيب بشكل فوري، لأنها قد تنذر بالإصابة بأمراض كثيرة، ووفق مقطع فيديو للدكتورة جين كودل، طبيبة أسنان، نشرته عبر موقعها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» ونقله موقع «the sun»، إن هذا الأمر لا يمكن تجاهله.

«لا ينبغي تجاهل رائحة الفم الكريهة التي لن تختفي لأن تلك الرائحة التي لا تزول قد تكون ناجمة عن الإصابة بالأمراض المختلفة» وفق «كودل»، مشيرة إلى أن الرائحة الكريهة قد تدل على أن الشخص يعاني من حمض الارتجاع سواء في المعدة أو المريء، أو الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، أو الإصابة بسرطان الفم.

سبب رائحة الفم الكريهة

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور عمرو محسن فتحي، طبيب الأسنان، إن رائحة الفم الكريهة، خاصة عند الاستيقاظ من النوم، تكون ناتجة عن تراكم البكتيريا في الفم طوال الليل، مشيرًا إلى أن في حال استمرار هذه الرائحة، لا بد من إجراء الفحوصات للفم والأسنان.

وتابع «عمرو» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة هو جفاف اللعاب، خاصة أنه يساعد في التحكم في الحمض حول الأسنان واللثة، والجفاف يسبب العديد من الأمراض المختلفة في الفم.

وللتخلص من رائحة الفم الكريهة، وبمكونات منزلية منها «القرنفل»، إذ أنه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، ومن أبرز فوائد القرنفل للفم التخلص من مشاكل الأسنان الأخرى مثل تورم اللثة والنزيف والتسوس، ويمكن استخدامه عن طريق وضع عدة حبات من القرنفل في الفم، ومضغها للتخلص من تلك المشكلة.