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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
02:04 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يقول الخبراء إن برج الأسد ينتمى إلى الأبراج النارية، التي لديها الكثير من الثقة في النفس، ولديها كذلك رغبة عارمة في السيطرة والقيادة، فطموحهم دائمًا ينصب نحو القيادة، إلا أن ما يعرقلهم عن تحقيق أحلامهم هو ما يتمتعون به من عناد شديد وقلة مرونة، وخاصة خلال التعامل مع المواقف الطارئة.

وتقدم الوطن، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6-2-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء بأن تكون حاسما في ما يخص تعاملاتك المالية، فإذا خرجت في جولة تسوق باهظة الثمن، قد تجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم باللحظة الأخيرة، وهو الأمر الذي يشكل عليك خطرا كبيرا، وربما يثير غضب الأشخاص المقربين منك.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6-2-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيقولون لك إذا تواصلت مع أشخاص مثيرين للاهتمام، فربما يؤدي هذا إلى علاقة ذات معنى أكبر، ولذا حاول الحذر قدر الإمكان.

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بقلم عبدالعزيز سلامة